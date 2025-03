Montefusco: "Napoli fatto per il 4-3-3! Perché cambiare modulo se avevi Okafor disponibile?"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto mister Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli: “Cosa non ha funzionato a Venezia? Credo la capacità di fare gol. Giocare così e non trovare la via della rete poi rende tutto più complicato.

Conoscendo Conte mi sembra strano che si siano persi tanti punti nei finali di partita. All’inizio pensavo fosse dovuto a dei cali di tensione, poi visto che si è ripetuto un aspetto, unito al discorso infortunati, mi fa pensare che si è sbagliato qualcosa. Ho sentito tante voci, e lo posso dire, forse qualcosa non è andato bene.

Ritorno al 4-3-3? Sono anni che dico che è il modulo adatto a questa squadra. I giornalisti dicono che si è cambiato modulo per via degli infortuni, per me bastava far giocare Okafor. Perché poi questo calciatore sia arrivato tardi nel mercato è un discorso penalizzante. Raspadori senza il cambio modulo non avrebbe mai giocato, si trova bene a giocare dietro la prima punta. L’equilibrio della squadra è una cosa fondamentale, e per cercare una produzione offensiva qualcosa si è perso in altri contesti“.