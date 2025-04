Montefusco: "Parole Conte antipatiche, ma era tutto calcolato! Ora non importa giocare bene..."

Vincenzo Montefusco, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte? Ha fatto dichiarazioni non tanto simpatiche per i napoletani, ma era anche tutto calcolato. Però per il lavoro che sta facendo merita un voto altissimo, ieri il Napoli mi è piaciuto molto, son state messe in campo le cose provate in allenamento.

McTominay? E’ devastante dalla metà campo in su, ieri ha fatto due goal da centrocampo. Corsa scudetto? Ora al Napoli non deve importare più giocare bene, ora l’importante è solo vincere. Per me il Napoli ha già vinto lo scudetto”.