Montella: "Il Napoli non mi sorprende, Spalletti è straordinario e fa giocare sempre benissimo"

TuttoNapoli.net © foto di Massimiliano Vitez/Image Sport Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli non mi ha sorpreso più di tanto, perché Spalletti è straordinario e fa giocare sempre benissimo le sue squadre. Hanno azzeccato tutti gli acquisti, non è sempre facile, non è sempre così e non è sempre scontato. Il Napoli entusiasma, ha talento, gioventù e tecnica. E’ il giusto mix ed inoltre ha anche quella fame dei calciatori semi-giovani che hanno ancora voglia di imporsi. Credo che poi questo in una squadra faccia a differenza. Raspadori? Sinceramente non mi ha stupito. E’ un giocatore moderno, sveglio, vispo, scaltro, sa giocare con i compagni e anche inseguire il gol”.