Montervino: "Chi critica Kvara ha problemi, si può fare a meno di tutti fuorché di lui e Lobotka"

"Contemporaneità di Kvara e Neres in campo? Certo che può farlo. Il compito di McTominay, però, diventerebbe diverso".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino: "Chi critica Kvara ha dei problemi. E il giocatore più forte del Napoli e sta dimostrando di essere i più forte, nonostante qualche reazione avuta tenendo conto della sua situazione contrattuale, ma non ha nessun tipo di problema. Il Napoli può fare a meno di tutti fuorché di lui e di Lobotka.

Contemporaneità di Kvara e Neres in campo? Certo che può farlo. Il compito di McTominay, però, diventerebbe diverso, quello di fare da intermedio vero e proprio a centrocampo. Qualsiasi allenatore dirà che con gli equilibri giusti qualsiasi giocatore si può sopportare e supportare, anche se diventa difficile decidere di mettere fuori un giocatore come Politano che sta facendo bene.

Foto dei piedi gonfi di Kvara? I giocatori che prendono più botte sono quelli più forti e Kvara fa bene a far vedere queste cose perché deve essere tutelato da un punto di vista fisico, non può uscire pieno di botte ad ogni partita.

Cosa c'è da aspettarsi ad Empoli? Proprio perché si pensa che questa partita possa essere 'facile' ti può portare ad avere il problema dietro l'angolo. Tra l'altro, l'Empoli quest'anno è una squadra forte forte forte, lontana dall'Empoli degli ultimi anni. Ha tantissima forza e fisicità, costruita con grande intelligenza e davvero forte. Attenzione.

Contromisure da prendere? Serve il miglior Napoli e non si deve incorrere nell'errore di pensare a questa partita come una partita in cui poter ricorrere al turnover in vista delle future tre partite difficili.

Batosta di Verona decisiva? Solo dal punto di vista del mercato perché ha accelerato l'arrivo di giocatori che si stanno dimostrando importanti e di qualità. Nella partita contro il ritorno contro il Verona, saranno due squadre completamente diverse quelle che si incontreranno.

In quale giocatore di questo Napoli mi rivedo? Nessuno, questi giocatori sono molto più forti di come ero io, ma per spezzare una lancia a favore mio, forse tanti di questi giocatori non hanno il coraggio e la personalità che avevo io".