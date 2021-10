Montervino esalta Spalletti: “Merito suo se il Napoli gioca bene. Sta facendo la differenza”

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha rilasciato un’intervista a ‘La città del pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta superando ogni record, ha una mentalità serena e riesce ad esprimere un calcio importante che grazie a Spalletti è diventato più piacevole. In questo momento, poi, c’è un giocatore che sta facendo qualcosa di straordinario che è Osimhen. Credo che sia un giocatore di quelli che può superare chiunque, ce lo godiamo tutti. Spalletti ha un grande merito, sta facendo rendere al massimo i suoi calciatori, vedi Fabian e Anguissa. I giocatori sono tutti da elogiare per le loro prestazioni, ma Spalletti con il suo lavoro sta facendo la differenza”.