Montervino: “Insigne in Canada? Sarebbe svantaggioso per il Napoli perdere uno come lui”

Meno di quattro giorni a Juventus-Napoli. In merito ai big match dell'Allianz Stadium, l'ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve.com.

Come giudichi, sin qui, la stagione del Napoli?

"Fino a questo momento la stagione del Napoli è buona. Questi ultimi stop hanno posto un alone negativo. Staremo a vedere".

Juve-Napoli di giovedì sarà decisiva per la stagione di entrambe?

"Juve-Napoli sarà importante. Classica partita in cui non ci sono favorite, in un senso e nell’altro. In più c'è da considerare un'incognita...".

I positivi...

"Esatto.Da entrambi i lati ci sono tegole importanti".

Come giudichi la situazione di Insigne da un lato e quella di Morata dall’altro?

“Sono due situazioni diverse. Quando cambi squadra, in ogni caso, influiscono sempre più fattori, personali e calcistici”.

Cosa ne pensi, specificamente, nel caso di Insigne?

“Non so se faccia bene o male a andare al Toronto. Sicuramente non sarebbe vantaggioso per il Napoli perdere un calciatore come lui”.