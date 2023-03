Montervino: “Kim è esagerato, quasi vergognoso per quanto è forte”

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Francesco Montervino, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Kvaratskhelia un fuoriclasse? Sicuramente, per quello che sta facendo vedere al primo anno in Italia ha in sé qualcosa di straordinario. Ha qualità uniche, che determinano le partite, fa la differenza. Nel dribbling, nell’accelerazione, nelle scelte, nella velocità di esecuzione: è destinato a lasciare il segno. Il gol all’Atalanta è stato meraviglioso, perché ha sterzato, accelerato al momento giusto e ha calciato forte. Ha una capacità cognitiva superiore alla media, da campione. Il tempo che impiega nel trasferire l’idea dal cervello alle gambe è minimo, una qualità che hanno solo i grandi.

Il Napoli vicino al titolo? Ne sono molto felice, se penso a 18 anni fa quando abbiamo iniziato con un pallone e insieme a tre compagni. Io sentivo un debito nei confronti della città, ho fatto parte del Napoli prima del fallimento con due buone mezze stagioni, ma sentivo che dovevo dare di più alla gente di Napoli. Quando mi si è offerta la possibilità di far parte del nuovo progetto ho accettato, con onore e con un atto d’amore. Ripartivo dalla C ma anche il mio agente Gaetano Fedele mi convinse, perché la strada della A è stata breve, e l’ho percorsa diventando capitano, dopo essere stato il primo tesserato dell’era De Laurentiis.