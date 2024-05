Montervino: "Manna ha voglia di imporsi, mi auguro che la società glielo permetta"

A Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, è intervenuto Francesco Montervino, direttore sportivo

A Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo – II Tempo’, è intervenuto Francesco Montervino, direttore sportivo ed ex capitano del Napoli: “Il direttore sportivo deve avere margine di manovra in società. Al Napoli nell’ultimo anno, vedendo quello che non è riuscito a fare Meluso, immagino che non sia stata concessa. L’augurio è che questo cambio, con gli arrivi di Giovanni Manna e Antonio Conte, possa restituire anche questo margine di manovra.

Manna ha voglia di imporsi, mi auguro che la società glielo permetta. Sarebbe la giusta conseguenza a una stagione che non è stata per niente eccezionale. Di Lorenzo? Il fatto di essere un capitano è come se dia a un tifoso la possibilità di criticare un po’ di più. Io sono stato capitano, quando la squadra è andata male paradossalmente la piazza era più critica nei miei confronti, proprio perché indossava la fascia”.