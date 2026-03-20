Montervino: “Mi tengo il risultato, anche perché vista la prova c’è stato solo quello”

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L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha commentato la vittorai degli azzurri a Cagliari ai microfoni di Canale 8: "Io non mi sono mi guardato dietro in classifica. Conte quest’anno ha fatto grandi cose con la squadra rimaneggiata, ma mi faccio sempre domande sul perché poi si è rimasti corti, sulle responsabilità di chi sono e pretendo di saperlo. Io mi tengo il risultato, certo, anche perché vista la prestazione possiamo tenerci solo quello”.

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