Montervino non ha dubbi: "C'è un nome su cui punterei tra quelli presenti nella lista di Giuntoli"

Terminata questa prima stagione di Carlo Ancelotti alla guida del Napoli, si lavora su tutti gli accorgimenti per migliorare l'organico partenopeo e colmare le lacune laddove presenti. E' già all'opera il ds Cristiano Giuntoli, vicino alla chiusura delle prime trattative e pronto a portare sulla panchina azzurra profili importanti. Questo il pensiero a tal proposito di Francesco Montervino, dirigente sportivo, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra tutti i nomi presenti sulla lista di Giuntoli, io punterei su Lozano,è un giocatore che può fare la differenza che somiglia molto al Pocho Lavezzi e che conosce la via del gol.

Quanto a Traorè, è un giocatore forte che in mezzo al campo è capace di abbinare tanta quantità a buonissima qualità. E' un profilo sorpresa per questo campionato che potrebbe fare bene al Napoli, considerata anche la potenza muscolare e le capacità che in azzurro ha solo Allan.

Sarri alla guida del club capitolino? Per l'espressione del calcio di Maurizio Sarri la Roma sarebbe il campo perfetto, basti pensare che i tre in attacco sono di altissimo livello e sotto la guida di Sarri potrebbero toccare livelli massimi. Il vero problema del club giallorosso sta nel ripristinare il reparto difensivo, visto l'addio di Daniele De Rossi e la quasi certa partenza di Manolas, un lavoro all'altezza di un tecnico quale appunto Sarri".