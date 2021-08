Montervino: "Zanoli merita un salto di categoria e al Napoli può fare bene"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli e commentatore tecnico per Canale 8, è intervenuto nel pre-partita di Napoli-Pescara: "Servirà a vedere se ci sono dei passi in avanti del Napoli. Si parte con una formazione diversa, qualcosa di diverso dunque si potrà vedere. E' un altro test abbastanza importante perché il Pescara è una squadra di Serie C che punta a fare un campionato di vertice. Zanoli? Merita di salire di categoria rispetto alla Serie C. Può fare bene anche al Napoli".