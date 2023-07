Monti: “Sostituto Kim? Non giocherà sempre, spazio anche a Ostigard e Juan Jesus”

"Il ticket Meret-Gollini me lo terrei ancora, sono due ottimi portieri”.

A Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto Gianluca Monti, giornalista Gazzetta dello Sport: "Le dichiarazioni di Giuntoli hanno fatto discutere molto, così va a Napoli ma come lo stesso vale per altre città. Io me la prendo molto poco, alle volte ci sta che accompagnato dalle domande si vanno a toccare tasti che ledano i tifosi della squadra nella quale sei stato fino a pochi giorni fa.

Garcia? Una rivoluzione sarebbe controproducente sia per lui che per il Napoli che ha dominato il campionato.

Azzardo puntare su Ostigard come sostituto di Kim? Kim ha avuto un rendimento insospettabile, non si avevano certezze sul suo inserimento nel campionato italiano. Il Napoli andrà a prendere un giocatore che non sarà necessariamente un nuovo Kim e che giocherà sempre, quindi Ostigard e Juan Jesus potranno trovare tanto spazio al pari del difensore che arriverà.

Gollini non ha salutato perché potrebbe tornare? Il Napoli ci sta pensando, per me è un portiere che dà garanzie per essere un vice Meret con esperienza internazionale. L’anno scorso non si è vinto a caso, tutti hanno fatto un grande lavoro, la squadra era omogenea. Il ticket Meret-Gollini me lo terrei ancora, sono due ottimi portieri”.