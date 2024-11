Mora avvisa il Napoli: “Col Torino la gara più dura a livello ambientale e temperamentale”

L'ex difensore del Napoli Nicola Mora è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Perché Leonardo Spinazzola e Mario Rui non vengono più presi in considerazione? Mathias Olivera è cresciuto tantissimo in fase difensiva, che era la sua pecca l'anno scorso, e rimane molto propositivo quando c'è da attaccare. Non a caso nelle ultime giornate è stato il migliore in campo: sta facendo benissimo e, di questo passo, non lascia spazio a nessuno nel suo ruolo.

La gara di Torino va preparata bene. Le squadre ferite, soprattutto quella granata, specie in giornate di grande contestazione, possono reagire. E’ una partita davvero difficile, perché in queste circostanze il cuore granata sa spingere la squadra a grandissime prestazioni. Quale miglior occasione di sfidare il Napoli capolista, per una reazione d'orgoglio? Conte lo sa e starà preparando gli azzurri a giocare come se sfidassero Inter o Juventus. Non è un big match in termini di classifica e valori tecnici, non sarà complessa perché il Napoli è più forte tecnicamente, ma è sicuramente la partita più difficile a livello ambientale e temperamentale”.