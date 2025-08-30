Mora fiducioso: "Sorteggio Champions? Il Napoli se la gioca con tutte. Mercato straripante"

L'ex calciatore azzurro Nicola Mora è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Siamo Tutti Allenatori, di seguito le sue parole: "Sorteggio del Napoli favorevole? Il Napoli può giocarsela con tutte alla pari, il mercato del Napoli è stato straripante, il presidente e il direttore sportivo Manna hanno consegnato a Conte una squadra competitiva in tutti i settori. Savona al Nottingham Forrest? Un altro talento italiano che si godranno all’estero mentre in Italia non riusciamo a trattenerli e soprattutto abbiamo seri problemi per la Nazionale”.

