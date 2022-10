Moratti vede il Napoli favorito per lo Scudetto: "E' più avanti, impressiona per come gioca"

Nel corso della sua intervista al Secolo XIX, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche del momento dell'Inter e della corsa Scudetto

TuttoNapoli.net

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Nel corso della sua intervista al Secolo XIX, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche del momento dell'Inter e della corsa Scudetto in Serie A: "Inzaghi ha l'esperienza per uscire da questa situazione: ora serve pazienza, è fondamentale la fiducia, che la società gli stia vicino e lo difenda. Scudetto? Il Napoli è più avanti, impressione come gioca. Ma col Mondiale è un anno strano, può esserci la sorpresa di chi non è abituato a vincere".