Mpasinkatu presenta Anguissa: “E’ un centrocampista simile a Kanté. Lo vedrei bene al Napoli”

Il direttore sportivo ed esperto di calcio africano, Malu' Mpasinkatu, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per presentare Anguissa, accostato al Napoli nelle ultime ore: “E’ un centrocampista difensivo, un giocatore simile a Kanté per caratteristiche. E' nel pieno della maturità e al Fulham quest’anno ha giocato quasi tutte le partite. Potrebbe essere azzeccato come acquisto, lo vedrei bene al Napoli”.