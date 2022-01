Mpasinkatu su Mandava: “Se arriva in Serie A potrebbe completarsi”

Malu Mpasinkatu, ds e grande esperto di calcio africano, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, di uno degli obiettivi di mercato del Napoli per la fascia mancina.

Reinildo è adatto al campionato italiano?

"A livello tattico chi arriva in Italia ha sempre qualcosa da apprendere, ma la Serie A ha ancora qualcosa meno rispetto agli altri campionati. Col lavoro che c'è qui, potrebbe completarsi. Non sono tantissimi poi quelli che, arrivando da Francia o Inghilterra, non hanno fatto bene".