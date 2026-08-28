Mussa: “Roma e Como dietro l’Inter! Il Napoli lotterà per il 4º posto con Milan e Juve”

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Giovanni Mussa analizza gli equilibri della Serie A e ridimensiona le ambizioni della Juve e si sofferma inoltre sulle possibilità di Napoli, Roma, Como e Lazio.

Alla radio di Tuttomercatoweb.com è tempo di analisi sull’inizio della nuova stagione di Serie A. L’allenatore Giovanni Mussa ha fatto il punto sulla competitività delle principali squadre del campionato, soffermandosi in particolare sulla Juventus e sulle possibilità dei bianconeri di migliorare il rendimento dello scorso anno: “Se arrivano tutti e due la Juventus diventa più competitiva, ma non di certo per lo scudetto. Potrebbe fare meglio dell'anno scorso, ma vedrei comunque squadre più attrezzate rispetto ai bianconeri. Gettare delle fondamenta poco solide poi rischia di far costruire male. Quest'anno bisogna porre delle basi, che sono già state poste parzialmente con una nuova dirigenza. Serve programmazione”.

Mussa ha poi commentato anche la scelta della Juventus di non cedere Kenan Yildiz: “Rinunciare ad un giocatore giovane e forte sarebbe stato un peccato. Il problema della Juventus è piazzare qualche bollito, non il turco”.

Mussa: “Napoli da quarto posto insieme a Milan e Juventus”

L’allenatore ha quindi analizzato le gerarchie per la lotta al vertice, indicando Inter, Roma e Como come squadre più attrezzate della Juventus: “L’Inter è sicuramente la squadra da battere per ciò che ha fatto l'anno scorso. Poi ci sono Roma e Como, che si sono ampiamente rinforzate e che non possono tirarsi indietro: devono lottare anche loro per lo scudetto. Poi c'è il Napoli, da cui non dobbiamo aspettarci chissà quale livello di gioco. Non è una squadra che vedo così in forma, tant'è che li vedo a lottare per il quarto posto insieme a Milan e Juventus. L'Atalanta infine darà fastidio, ma per lottare per il quarto posto serve un lavoro a lungo termine”.

Infine, Mussa ha espresso il proprio giudizio sulla Lazio dopo gli innesti di Frattesi e Pinamonti: “Il fattore ambientale incide sempre, ma a Roma di più. Dopodiché la squadra ha valori da metà classifica, sullo stesso livello di Udinese, Bologna e Torino”.