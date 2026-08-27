Allegri elogia il gruppo: "Tecnicamente e moralmente straordinario, ben allenato da Conte"

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Massimiliano Allegri parla del gruppo Napoli, tessendone le lodi: "Con Conte hanno fatto due anni straordinari, hanno vinto lo scudetto e una Supercoppa".

Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn, ha spiegato quali saranno le ambizioni della squadra: "Credo che l'importante sia arrivare a marzo nelle migliori condizioni. E quali sono? Essere dentro tutte e tre le competizioni: campionato, Champions e Coppa Italia. Poi a marzo si decide la stagione e lì bisogna essere pronti".

Allegri elogia il gruppo Napoli

Allegri ha poi elogiato quanto trovato al suo arrivo: "Ho trovato un gruppo straordinario sotto l'aspetto tecnico e morale. Ho ereditato una squadra ben allenata. Con Antonio Conte hanno fatto due anni straordinari, hanno vinto lo scudetto e una Supercoppa. La rosa è già altamente competitiva".