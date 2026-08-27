Guiu-Napoli, Maradona jr: “Non credo che Lucca resti a fare il terzo attaccante…”

vedi letture

Marc Guiu resta uno dei nomi più caldi per l’attacco del Napoli. Diego Maradona Junior promuove il giovane attaccante spagnolo

Marc Guiu è uno dei nomi più caldi del mercato del Napoli. Sul possibile arrivo del giovane attaccante spagnolo è intervenuto Diego Maradona Junior ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando come il classe 2006 possa avere caratteristiche particolarmente adatte al calcio italiano. Maradona Junior ha analizzato la formazione del giocatore nella cantera del Barcellona e le difficoltà incontrate durante l’esperienza al Chelsea.

Maradona Junior: “Se il Napoli spinge così forte, qualcosa si sta muovendo”

“I giocatori che provengono dalla cantera del Barcellona sono giocatori che sanno giocare a calcio, che comprendono il gioco e che hanno un’educazione calcistica importante. È altresì vero che non ha brillato nel Chelsea, non è andata come pensavano che potesse andare. È un giocatore più adatto al calcio italiano che magari al calcio inglese. Nel calcio inglese ci sono dei ritmi più alti, c’è una richiesta fisica diversa dall’Italia. Se il Napoli però sta spingendo così forte, io credo che qualcosa su Guiu si stia muovendo”. Maradona Junior ha poi commentato anche la situazione di Lorenzo Lucca: “Io non credo che Lucca resti a fare il terzo attaccante, anche perché l’anno scorso l’ha detto a chiare lettere di non voler restare a fare il terzo attaccante”.