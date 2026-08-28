Serena: “Mercato Napoli non altisonante, ma Allegri bravo nella gestione del post Conte”

vedi letture

Aldo Serena analizza la lotta al vertice della Serie A e indica Inter, Roma, Napoli, Milan e Como tra le squadre più competitive.

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena ha analizzato gli equilibri della nuova Serie A e la corsa ai vertici del campionato. L’ex attaccante nerazzurro ha sottolineato le ambizioni dell’Inter anche in Europa: “La rosa dell’Inter è adatta a essere competitiva sia in campionato che in Europa. Molto dipenderà anche dalle avversarie, ma l’Inter ha la qualità, secondo me, per poter pensare di centrare una semifinale”. Serena ha poi indicato le squadre che, a suo avviso, possono inserirsi nella lotta per le prime posizioni: “La Roma sta completando una rosa di alto livello, ha già triturato la Fiorentina l’altro giorno. Il Napoli non ha fatto un mercato altisonante, ma Allegri è bravo nella gestione del lavoro di chi lo ha preceduto. E Hojlund può beneficiare del suo gioco più di attesa. Amorim sta invece facendo un’opera profonda al Milan, porterà risultati se la squadra lo seguirà. Nella lotta al vertice metto anche il Como, soprattutto se dovesse prendere Kean, una forza della natura”.

Serena: “Atalanta e Juventus sono un punto di domanda”

L’ex giocatore dell’Inter ha espresso invece qualche perplessità su Atalanta e Juventus, soffermandosi in particolare sulle scelte dei bianconeri sul mercato e sul lavoro di Spalletti: “L’Atalanta è un punto di domanda, così come la Juventus. Non so se Spalletti sia pienamente felice di quello che è avvenuto fino adesso sul mercato. Kolo Muani non è infallibile in area di rigore, non è l’Inzaghi di turno. Avrebbe bisogno di un centrocampista a supporto con cui coltivare un certo feeling come stanno facendo Dybala e Malen a Roma”.