Allegri su Hojlund: "Deve trovare un po' di serenità sotto porta"

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Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato di Rasmus Hojlund e non solo nel corso della sua lunga intervista.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nel corso della sua intervista a Dazn è tornato a parlare di Rasmus Hojlund: "Credo abbia margini di miglioramento importanti, soprattutto sotto porta, dove deve trovare un po' di serenità e tranquillità nella finalizzazione. È un giocatore che lavora molto per la squadra e ha ancora tanto tempo davanti per migliorare".

Allegri e il rapporto con Napoli

Il tecnico ha parlato anche del rapporto con la città: "Napoli è una città passionale, che vive per il Napoli. Dobbiamo mettere grande serietà professionale e soprattutto grande entusiasmo per cercare di portare a casa dei risultati". Poi un passaggio sui nuovi acquisti: "Sono arrivati Favasuli e Badiashile, uno giovane e l'altro con esperienza internazionale. Si stanno integrando in un gruppo già forte".