Spinazzola e gli obiettivi del Napoli: "Una stagione perfetta è quella in cui i tifosi sono felici"

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Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato degli obiettivi del Napoli e di tanto altro.

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, in un'intervista a Sky ha parlato del suo peso nello spogliatoio azzurro: "Dopo due anni ti integri ancora di più in tutto il mondo Napoli, a Castel Volturno, nella vita quotidiana del club. È un processo naturale". Spinazzola individua poi nella crescita quotidiana la principale sfida: "È con noi stessi. Ogni partita devi cercare di dare di più e migliorarti in ogni zona del campo. Prima è una sfida individuale, molto personale, che poi si trasforma in successo di squadra".

Spinazzola: "Ho ancora la passione intatta"

L'esperienza ha modificato soprattutto il suo modo di interpretare le partite: "Prima ero un po' più istintivo, adesso capisco e leggo meglio le partite grazie all'esperienza e a tutti gli allenatori che ho avuto". Infine, Spinazzola fissa il suo personale traguardo: "Una stagione perfetta è quella in cui a fine anno tutti i tifosi sono felici". E sulla propria carriera aggiunge: "Sono felice di fare questo sport, ho ancora la passione intatta. Questa è la cosa più importante".