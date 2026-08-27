Sorteggio Champions, Condò a Sky: “E’ andata benino al Napoli. C’è un aspetto positivo…”

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Il Napoli ha conosciuto le otto avversarie della Fase Campionato della Champions League 2026/27. Paolo Condò promuove il sorteggio

Il Napoli ha conosciuto il proprio percorso nella nuova Champions League. L'urna di Montecarlo ha riservato agli azzurri quattro sfide al Maradona, contro Arsenal, Club Brugge, Bodø/Glimt e Viking, e altrettanti impegni in trasferta contro Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Un sorteggio che presenta certamente due ostacoli di altissimo livello, rappresentati dalle inglesi, ma anche alcune sfide sulla carta più abbordabili per la squadra di Massimiliano Allegri.

Condò: "Positivo affrontare le due norvegesi al Maradona"

Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato il sorteggio degli azzurri, soffermandosi in particolare sulla collocazione delle due sfide contro le formazioni norvegesi: "Il sorteggio del Napoli in Champions è andato benino. Da notare anche che il Napoli affronterà le due squadre norvegesi, Viking e Bodø/Glimt, entrambe allo Stadio Maradona e questo è un fatto positivo, vista quanta fatica fanno le squadre italiane in Norvegia, dove fa molto freddo e ci sono i campi in erba sintetica".