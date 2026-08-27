Cheddira, prime parole da calciatore dell'Avellino: "Soddisfatto del trasferimento"
Comincia con grande entusiasmo l'avventura di Walid Cheddira all'Avellino. Dopo l'arrivo in città per completare visite mediche e firma, l'attaccante ha espresso tutta la propria soddisfazione per la nuova esperienza in maglia biancoverde. Il centravanti lascia definitivamente il Napoli e riparte dunque dalla Serie B, con l'obiettivo di diventare uno dei protagonisti della formazione irpina e contribuire alle ambizioni del club.
Cheddira: "Soddisfatto, voglio far esultare i tifosi"
"Sono soddisfatto e pronto a far esultare i tifosi", sono state le prime parole di Cheddira dopo il suo arrivo ad Avellino. Il giocatore si prepara così a mettersi immediatamente a disposizione della sua nuova squadra. L'operazione è stata confermata anche dal direttore sportivo Mario Aiello, che ha ribadito come il trasferimento dal Napoli sia stato concluso a titolo definitivo, definendo l'acquisto un investimento strategico per il presente e per il futuro dell'Avellino. Per Cheddira si apre quindi un nuovo capitolo della carriera con l'ambizione di trascinare i biancoverdi a suon di gol.
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