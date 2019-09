Mutti: "Il Napoli mi ha lasciato perplesso per i gol subiti. Inter progetto più interessante"

L’allenatore Bortolo Mutti è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Il progetto tecnico più interessante di questa Serie A? Sicuramente l’Inter, poi anche la Roma ha sistemato certe cose, è una squadra fresca, giovane. Ma sicuramente la squadra che vuole alzare le aspettative in base al mercato che ha fatto è l’Inter”.

Inter e Napoli possono tener testa alla Juventus? “Vedo la Juve che dà ancora molte più garanzie rispetto alle rivali. Penso che i bianconeri, se sanno gestire bene i loro momenti e le loro risorse, siano ancora i favoriti. Se esiste un’anti Juve? Il Napoli mi ha lasciato un po’ perplesso per i sette gol che ha preso nelle prime due gare. Chiaro che siamo all’inizio, tutto è possibile, ma qualche giocatore chiave come Koulibaly non è ancora in forma. I meccanismi forse non sono ben rodati. La Juve nel primo tempo poteva andare sul 5-0, il 3-3 è stato un po’ casuale. La differenza tra le due è stata molto netta. L’Inter ha avuto due gare alla sua portata, ma è chiaro che ha grande motivazione. Ha preso un indirizzo deciso a livello societario e questo potrebbe aiutare”.