Mutti: "Mazzarri presentato come un traghettatore, ma ha tutto per aprire un nuovo ciclo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Atalanta: "Mazzarri ora è la persona giusta per il Napoli, soprattutto dopo il momento di difficoltà che si è creato nel post Garcia. Walter ha un'esperienza inferiore a pochissimi e poi è un elemento equilibrato e capace. È il più adatto per la panchina del Napoli, poi il campo ci dirà cosa sarà capace di fare. È stato presentato come un traghettatore, ma ha tutto per aprire un nuovo ciclo al Napoli. Ora ci sarà un ciclo di gare molto tosto per gli azzurri, ma bisogna avere la consapevolezza dei campioni di Italia per venirne fuori al meglio. Le ultime prestazioni sono state altalenanti, ma già a Bergamo mi aspetto un Napoli più tosto e compatto. L'Atalanta non è una squadra che brilla per continuità, dopotutto.

Detto questo, resta una grandissima squadra che può battere chiunque quando è in giornata. Gasperini ha un potenziale importante, ma a volte resta inespresso e che si smarrisce all'improvviso. Scudetto? Non so quanto il Napoli sia ancora in corsa, di certo l'Inter è al momento avanti a tutti. La Juventus resta dietro per potenziale, ma l'organizzazione di Allegri fa la differenza. Il Napoli deve crederci e deve difendere lo Scudetto vinto. Ci sono tante squadre fastidiose in Italia e non bisogna mollare nulla. Mazzarri e il gioco di Spalletti? Gli allenatori integralisti non vanno troppo lontano, quindi Walter fa bene se vuole riprendere i concetti di Luciano in campo. Poi chiaramente ci metti qualcosa di tuo, ma il principale compito dell'allenatore è esaltare il gruppo che si ha a disposizione".