Mutti sul Venezia: "Non ha l'organico per la Serie A, è dura per le neo-promosse"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico azzurro Bortolo Mutti: "La neo-promossa è sempre una mina vagante, ma in Coppa Italia il Venezia non mi ha convinto molto. In generale non mi convince il valore dell'organico per affrontare la Serie A, ma sono sempre sensazioni iniziali. L'anno scorso s'è salvato lo Spezia, ma solitamente è dura per le neo-promosse e il Venezia credo debba ancora completarsi per affrontare la Serie A, per le neo-promosse è dura su questo mercato".