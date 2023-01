Nainggolan: "Spalletti tra i migliori, mai vinto scudetto solo per la Juve. Non ricordavo un azzurro così forte"

Perché Spalletti non ha mai vinto uno scudetto? Domanda posta a Radja Nainggolan

Io sorpreso dal Napoli? No. Perché so che Spalletti è uno dei migliori tecnici che ci sono in giro. E io con lui mi sono trovato benissimo. Anzi per come vede il calcio era l’allenatore perfetto per me".

Sui singoli: "Zielinski ha grandi qualità e soprattutto sa trasformarsi da mezzala a sottopunta in un attimo, facendo saltare gli equilibri avversari. E poi mi ha sorpreso Anguissa, al Fulham non lo ricordavo così forte".