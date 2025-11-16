Napoli falcidiato dagli infortuni, l’ex preparatore Febbrari: “Servirebbe alternare i metodi"

vedi letture

Gigi Febbrari, ex preparatore anche del Napoli di Edy Reja, intervistato dal quotidiano Il Mattino ha detto la sua sui tanti infortuni della rosa di Conte in quest'avvio di stagione: "Gli infortunati sono un problema serio e si capisce troppo poco di quello che sta succedendo. Di sicuro c’è un problema legato agli impegni ravvicinati. Non c’entra la condizione. È un problema strutturale. I muscoli dei calciatori non possono reggere tanto stress".

Febbrari ha poi ripercorso le sue esperienze personali: "Mi sono capitate stagioni nelle quali non avevo nemmeno un infortunato, e magari quella dopo seguendo lo stesso metodo di lavoro, si facevano male tutti anche solo guardandoli. E allora tocca fare dei test, tocca cambiare, non adagiarsi su una metodologia anche se l’anno prima ti ha portato dei risultati positivi".

Infine, un'ultima battuta: "Perché le cose cambiano e non si può mai prevedere come possono evolvere. Ok i protocolli, sui quali bisogna sempre fare affidamento, ma poi è il campo a darti le risposte definitive".