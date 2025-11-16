Moggi: “Conte mette le mani avanti, ha paura di fare la fine del Napoli del 10º posto”

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo di Napoli e Juventus, nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha analizzato anche la situazione in casa Napoli e lo sfogo di Conte post-Bologna: "Conte lo ha fatto da secondo in classifica. La classifica è ottima, le prestazioni no. Dopo Bologna si è irritato, ha paura nonostante la buona classifica di fare la fine di quel Napoli che vinto il campionato poi è arrivato decimo. Mette le mani avanti, avvisa tutti che bisogna rendere di più. E non è neppure difficile rendere più di quanto fatto a Bologna".

Funzionerà la strategia?

"Bisognerà vedere la prossima partita. Certamente non ha mezzi termini. Poi appena apre bocca lo coinvolgono in polemiche che non esistono. Non gli ho mai sentito dire che vuole lasciare. Basta che apra bocca o che sia assente da Napoli quando c'è la sosta della Nazionale per scatenare l'opinione pubblica e far dire a tutti che vuole andare via. Ma non è così".