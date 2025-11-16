Porzio: “Conte, serve punto d’incontro. Si gioca ogni 3 giorni, è molto più facile farsi male”

Franco Porzio, ex pallanuotista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Tutto questo capita e può capitare, non è facile stare sempre in alto. La cosa importante è essere uniti e non perdere la pazienza, questo momento passerà e poi bisognerà ritrovarsi, la piazza deve essere tranquilla.

Arrivò l’allenatore della Nazionale si chiamava Rudic e andammo a fare i mondiali in Australia e arrivammo settimi. Ci riunimmo col dirigente della Nazionale e commentammo i metodi d’allenamento dell’allenatore chiedendo un punto d’incontro che trovammo e poi abbiamo vinto tutto. Conte deve trovare un punto d’incontro per migliorare le cose. Si gioca ogni tre giorni e c’è una grande intensità, è molto più facile farsi male”.