Napoli in difficoltà nel 2T, Rambaudi: "A caldo faccio questa critica a Conte"

Roberto Rambaudi, ospite della puntata odierna de ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su 11 Televomero - ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro il Bologna e della lotta Scudetto che coinvolge gli azzurri.

"Il secondi 45' del Napoli? Azzurri assenti ingiustificati. Da una parte sono molto deluso dalla prestazione e dalla mancanza di reazione di una squadra in difficoltà nel secondo tempo. Bologna? Ho visto una squadra europea, ai rossoblù la Champions League è servita per crescere nella mentalità, prendere ritmo e giocare sul dominio della gara.

Il Napoli nella prima frazione ha affrontato la gara nel modo strategicamente giusto, cercando di colpire i limiti del suo avversario, e ho visto delle particolarità: Politano e Neres marcavano a uomo sprecando grandi quantità di energie, Olivera nei primi 35 metri seguiva ovunque l'attaccante esterno. Lo scopo era recuperare subito palla e mettere in moto spalle alla porta Lukaku, che ha giocato un buon primo tempo creando spazi per gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. Nella ripresa gli azzurri sono rientrati senza ritmo e senza giocare a calcio, non si teneva un pallone e spesso si veniva respinti indietro. Io a caldo faccio questa critica a Conte: nel primo tempo la strategia è stata giusta, ma se nel secondo tempo vedi che non va più bene allora cambia qualcosa e dai un segnale, per provare a mettere in difficoltà gli avversari. La mancata reazione di giocatori e allenatore mi ha deluso.

La strategia adottata per colpire i limiti del Bologna non è stata quella di dominare, ma di aspettare dieci metri dietro la linea di metà campo per poi ripartire. Nel secondo tempo si è rincorso l'avversario, perché non c'era modo di uscire e soprattutto è mancato il ritmo. Per assurdo, si sente la mancanza delle coppe europee: in Europa si aumenta il ritmo, si gioca a tremila all'ora e nel momento di fatica si accelera ancora di più. Stasera si è vista una squadra abituata a certi tipi di gare, come il Bologna, e una che non accelerate e manca di continuità nei 90'. La Champions è stata una palestra per la formazione rossoblù, come ha detto anche il loro allenatore.

Calendario delle ultime sette gare? Il Napoli ha una grande possibilità perché l'Inter, da questo turno di campionato, esce fuori con dei grandi dubbi. Se gli azzurri non hanno avuto rendimento dai cambi, lo stesso può dirsi per la squadra di Inzaghi. Anche i campioni d'Italia sono calati dopo alcuni cambi e l'uscita di giocatori chiave, in più hanno più partite da giocare".