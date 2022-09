Napoli in vetta dopo un'estate così movimentata? Spalletti: "Lo speravo, vedevo le potenzialità"

Il Napoli è in vetta alla classifica insieme all'Atalanta e proprio al Milan che dovrà affronterà a San Siro. Se l'aspettava Luciano Spalletti?

Il Napoli è in vetta alla classifica insieme all'Atalanta e proprio al Milan che dovrà affronterà a San Siro. Se l'aspettava Luciano Spalletti? Così risponde il tecnico azzurro in conferenza stampa: "Era una speranza, ero molto curioso, si vedevano le potenzialità, con la società ne abbiamo parlato, ma di essere a questo punto qui non lo so, è ancora poco il tempo. Poteva essere diverso in senso positivo o negativo, abbiamo un gruppo serio. Bisogna stare pronti sul lungo periodo, la strada è difficile. Per il momento siamo soddisfatti, in maniera corretta perché nel calcio basta un episodio per far cambiare la storia di una partita e di un comportamento di squadra, soprattutto per quelle giovani come la nostra squadra, quindi concentrazione totale".