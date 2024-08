Napoli-Modena, oltre 500 tifosi emiliani al Maradona. Bisoli: "Risposta importantissima"

Più di 500 tifosi del Modena seguiranno il gialloblù al Maradona per la sfida di Coppa Italia di stasera contro il Napoli, valida per i 32esimi di finale.

Un segnale di grande supporto che il tecnico del Modena Pierpaolo Bisoli ha apprezzato: “È una risposta importantissima, bisogna ringraziarli per il sacrificio che fanno per una partita quasi proibitiva. Vuol dire avere fede, come la dovremo avere noi, non solo per questa partita ma per tutto il campionato”. Per il match delle 21.15 la prevendita del Settore Ospiti si è chiusa con 517 biglietti venduti.