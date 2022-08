Napoli-Monza, il commentatore tecnico Dazn: “Kvara? Me l'aspettavo così, l’ho studiato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, commentatore Dazn ex calciatore, tra le tante, di Empoli e Torino.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, commentatore Dazn ex calciatore, tra le tante, di Empoli e Torino.

Hai commentato per Dazn Napoli-Monza: chi ti ha impressionato maggiormente?

"Risulta banale dire Kvara, ma tanti sono stati superlativi. Anguissa, Lobotka a centrocampo, Kim in difesa. Se ne devo scegliere solo uno, scelgo il georgiano per la sua partenza sprint in Serie A. Mi aspettavo questo da lui, lo ho studiato attraverso wyscout. Ha dei margini di miglioramento incredibili e se dovesse continuare così non farebbe rimpiangere Insigne. Monza poca roba? Devono capire ancora bene il campionato, ma il Napoli è stato bravo ad annullarlo. I brianzoli devono oliare meccanismi, hanno tanti ottimi calciatori ma manca ancora l'ossatura della squadra. Lo sfogo social di Demme? A me non è mai capitato di esternare cose di spogliatoio, queste cose vanno evitate. Ndombele? Mi aspetto lo stesso impatto di Anguissa. Non è una alternativa ma un titolare, porterà chili e qualità alla squadra. Dove lo immagino? Nel ruolo di mezzala, perché come vertice basso non rinuncerei a Lobotka".