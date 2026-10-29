Caiazza: "Vuoi vedere che aveva ragione Allegri? Se migliora una cosa, ci divertiamo"

Caiazza esalta la produzione offensiva del Napoli dopo il 4-1 di Monza: undici reti nelle ultime tre partite, ma resta da sistemare la fase difensiva.

Salvatore Caiazza, nel suo editoriale su Il Roma, riparte dalle parole pronunciate da Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma: "Vuoi vedere che Allegri faceva sul serio nel post gara con la Roma di sabato scorso? Arrabbiato più che mai disse: 'Ho cambiato mentalità, ora tutti all'attacco'. Sicuramente era una provocazione. Ma questo Napoli si è scatenato dal punto di vista dei gol". Il dato evidenziato è significativo: "Ne sono stati siglati ben undici in tre partite. Almeno tre reti segnate per altrettante gare consecutive non si vedevano da ottobre 2022. Quando in panchina c'era il signor Spalletti, prossimo avversario, che guidava una squadra da paura".

Caiazza: "Se Allegri registra anche la difesa ci divertiremo"

Il 4-1 di Monza non cancella però i problemi evidenziati soprattutto nel primo tempo: "Si è temuto il peggio quando è arrivato l'1-1. Si pensava ad un'altra serata modello Venezia. Sì perché i giocatori hanno sbagliato tanto in fase di disimpegno come nelle partite precedenti". Da qui il principale aspetto sul quale Allegri dovrà intervenire: "Proprio per questo motivo se Allegri dovesse registrare anche la difesa ci divertiremo. Il reparto arretrato deve capire bene i momenti dei pericoli evitando di incassare gol alla prima occasione". Sullo sfondo c'è già la Juventus: "Intanto domenica si va a Torino per giocare la partita delle partite".