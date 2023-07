Napoli su Itakura, Bruscolotti: “Giocherà la Coppa d’Asia, il Napoli dovrà ponderare bene”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.



Tra i vari nomi per il post Kim chi la convince maggiormente?

“In questo periodo è un terno al lotto. I nomi sono tanti, forse anche per depistare. Sinceramente non saprei dire. Le scelte societarie, poi, non le conosciamo. Possiamo solo leggere ed apprendere dai giornali, ma il mercato è lungo e non resta che aspettare”

Itakura, in caso di azzurro, potrebbe perdere un mese per la Coppa d’Asia. Crede siano delle valutazioni da fare per la dirigenza?

“Credo di si, la società dovrà ponderare bene. Sarà un momento importante del campionato, nel pieno svolgimento delle competizioni. Perdere ruoli e pedine importanti potrebbe creare problemi”.