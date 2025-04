Napoli su Sudakov, l’ex tecnico: “Ha una qualità non comune ai giocatori creativi”

vedi letture

Georgiy Sudakov, fantasista dello Shakhtar Donetsk, è uno degli obiettivi del Napoli per l’estate. Il talento ucraino ieri è anche uscito allo scoperto svelando che vestire l’azzurro sarebbe un sogno e che gli piacerebbe lavorare con Antonio Conte. Ai microfoni di SPORTITALIA è intervenuto l’allenatore portoghese Fernando Valente, che conosce molto bene il fantasista avendolo allenato nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk.

Dopo la partenza di Kvaratskhelia, anche se è un giocatore diverso, Sudakov potrebbe essere il giocatore giusto per il Napoli, per avere un po’ di creatività in più? “Penso che Sudakov sarà sempre un buon investimento, perché l’evoluzione che ha avuto allo Shakhtar e nella nazionale ucraina dimostra che sarà un leader in futuro. E che, oltre a usare la sua creatività per fare la differenza, ha una qualità non molto comune nei giocatori creativi: la sua costanza di rendimento ad alto livello. Ecco perché penso che al Napoli o in qualsiasi altra grande squadra, Sudakov sarà sempre un punto di riferimento creativo al servizio del collettivo”.