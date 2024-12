Napoli-Zirkzee, Damiani: "Ho un sospetto, ma non voglio sbilanciarmi"

Oscar Damiani, operatore di mercato, parla delle future mosse a gennaio del Napoli nel suo intervento in diretta a Radio Marte: “Tre acquisti a gennaio per il Napoli? Beh, se lì ha chiesti Conte avrà le sue ragioni. A gennaio che difficile che possano arrivare dei giocatori che rinforzino una squadra come il Napoli, soprattutto se non hai un grande budget. In ogni caso, ci sono dei bravi dirigenti e possono trovare due profili: un giovane o un giocatore che non sta facendo bene nella propria squadra e vuole rilanciarsi.

Osimhen al Manchester United, che avrebbe messo sul piatto Zirkzee, si può chiudere già a gennaio? La vedo molto difficile, ma può anche accadere. Tuttavia, non me la sento di sbilanciarmi. La mancanza di Kvaratskhelia sarà importante ma, chi lo sostituirà, ha un'occasione per farsi valere. Per due-tre partite si può anche sopperire, perché ci sono delle alternative in casa all'altezza, a partire da Neres”.