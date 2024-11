Podcast Nappi: "Atalanta incredibile, per lo scudetto c'è anche lei. Sul Napoli..."

L'ex calciatore Marco Nappi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Genoa e non solo.

Serie A molto equilibrata. Lei su chi scommette ora?

"L'Atalanta può lottare fino alla fine, ha mostrato la sua forza. Ha campionato e Champions ma ha un ruolino da marcia incredibile. Ha trovato continuità e quindi tutti devono stare attenti, si può giocare il titolo. Ha tutte le carte in regole, entusiasmo, stadio nuovo, rosa di qualità, gol. La metto insieme a Inter e Napoli, ma ci metterei anche la Juve, che nonostante il cambio in panchina va inserita. Può metterti sempre in difficoltà. A Motta dobbiamo dare tempo ma si vede già la sua mano".