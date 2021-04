Negro: "Il Napoli farà la gara, per la Lazio sarà fondamentale il contropiede"

L'ex difensore biancoceleste Paolo Negro, è intervenuto ai microfoni di Radiosei soffermandosi sul match di stasera tra Napoli e Lazio: “La partita col Napoli è di grande importanza, non so se possa essere determinante per la corsa Champions ma uscire già con un pareggio potrebbe avere conseguenze sulla classifica. I biancocelesti dovranno sfruttare le ripartenze visto che il Napoli proverà a fare la partita, e sarà fondamentale che la Lazio sfrutti al meglio gli spazi".