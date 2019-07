Nela: "Accorciato gap in vetta, vedremo se il Napoli farà un colpo sul mercato"

A Maracanà, programma di TMW Radio, Sebino Nela è intervenuto per parlare dei maggiori temi di giornata.

Sulla situazione delle grandi della Serie A

"Ad oggi vedo ancora Juventus, Napoli e Inter davanti. Poi dietro non so. Forse si è accorciato qualcosa in classifica, speriamo, ma ancora non sappiamo bene come saranno le rose. Vedremo se il Napoli farà un colpo, così come l'Inter. La Juve è quella che ha giocato d'anticipo e se lo può permettere. Questo potrebbe essere l'anno zero per l'Inter".