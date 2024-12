Neres, l'esperto di calcio brasiliano: "Tocca a lui, era considerato il nuovo Neymar"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio brasiliano e sudamericano: “Neres titolare a Udine? Quando ha iniziato a fare bene nel settore giovanile del San Paolo si parlava del nuovo Neymar. Di solito quando questi giocatori vanno all’Ajax o al PSV fanno velocemente il salto di qualità. Neres, però, ha dimostrato di non essere molto continuo, e per questo ha fatto questo passaggio in Portogallo e ora in Italia. Quindi è un giocatore che ha qualità, ma che non ha dimostrato di avere ciò che prometteva. Ora senza Kvaratskhelia può dimostrare di poter fare la differenza anche quando parte titolare.

Per lui è una grande chance, e lo è anche per il Napoli se vuole capire come sostituire il georgiano con un’alternativa importante. Il Napoli questa estate si è svenato per rinforzare l’attacco, è chiaro che le aspettative sono alte. Ma una soluzione può arrivare anche lavorando sul modulo. Spetta ai giocatori che ci sono dimostrare le loro qualità. Neres lo è sicuramente, e deve trovare continuità. La storia dice che purtroppo questa continuità non l’ha mai avuta. Se posso permettermi dico che ora è il momento che tiri fuori le palle e dimostri di essere davvero forte. Il mio giudizio su di lui resta positivo”.