Nesti: "Mercato Napoli da 8: completata la rosa e brilla il colpo De Bruyne"

vedi letture

Il giornalista Carlo Nesti, nella sua consueta rubrica su Tuttomercatoweb.com, ha fatto il pagellone del mercato dei top club di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questi sono i miei voti sul mercato delle grandi, includendo il Torino, per motivi personali di carattere logistico. Atalanta: 5,5. Plusvalenze da urlo, ma... il potenzialmento è relativo, a parte, forse, Krstovic. La squadra è ad un bivio: o restare grande, o retrocedere come outsider. Bologna: 5,5. Situazione simile a quella dell'Atalanta, con cessioni a peso d'oro. Virtuosa la scelta di Orsolini, che ha escluso l'ipotesi-Arabia, per rimanere al servizio di Italiano. Fiorentina: 6,5. L'essenziale è avere rinunciato al corteggiamento dei pezzi pregiati. Questo aspetto prevale, rispetto al mercato in entrata, allietato da Fazzini e Piccoli. Inter: 6/7. L'attacco, anche senza Lookmann, è eccellente, per quanto privo del solista, che salta l'uomo. La difesa era da svecchiare, ma Akanji, in extremis, è piu di un rincalzo.

Juventus: 6,5. Si doveva vendere, e 8 giocatori sono stati ceduti solo in extremis. Non valeva la pena inseguire Kolo Muani, a quota 60 milioni, e, alla fine, ha prevalso il buon senso. Lazio: 5. Lotito è stato bloccato dal Covisoc, per cui Sarri deve lavorare con la squadra della scorsa stagione. Si tratta, comunque, di una rosa di alto livello. Milan: 6/7. L'impressione è che alcune operazioni, come un anno fa, abbiano risposto più alla finalità di incrementare la qualità, che non di soddisfare Allegri. Modric e Rabiot, in ogni caso, non si discutono. Napoli: 8. Sono arrivati 8 giocatori, e l'ultimo colpo, cioè Hojlund, completa un organico limitato solo dall'infortunio di Lukaku. Brilla la luce di De Bruyne, ma anche gli altri sono utilissimi. Roma: 6,5. L'acquisto principale è Gasperini. Il tecnico ha a disposizione i trequartisti, fondamentali nel suo gioco. Detto questo, Ferguson potrebbe risolvere i problemi offensivi. Torino: 5. La musica non cambia. Bi-lancio sì. Ri-lancio, probabilmente, no. Con tutto il rammarico possibile, i giocatori in entrata non sono all'altezza di quelli in uscita".