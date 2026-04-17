Nico Paz: "Il gol al Napoli in Champions felicità pura, pensai una cosa"

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Nico Paz, fantasista del Como, ha parlato in esclusiva a Sportmediaset e ha parlato anche di quando aveva segnato contro il Napoli in Champions con la maglia del Real Madrid: "Era una felicità pura, ero un "bambino", penso alla seconda partita in prima squadra. Segnare in Champions contro una squadra come il Napoli, con i mostri che giocavano a Madrid, in uno stadio come il Bernabeu...quando ho fatto il gol, tutti urlavano e gridavano il mio nome, è stata un'emozione incredibile".

Sull'annata che la sua squadra sta vivendo: "Stiamo facendo una buona stagione, onestamente non ce l'aspettavamo così bella, ma l'incredibile lavoro svolto ci sta premiando e penso che lo meritiamo. Fabregas è stato il fattore più importante. Ha tanta fiducia in noi, è un allenatore giovane, una persona che vive di calcio, lavora tanto, studia tanto e mi permette di giocare come voglio giocare, è fondamentale".