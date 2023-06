Nino D'Angelo: "Ero troppo emozionato, mentre cantavo Osimhen ha fatto un bellissimo gesto"

"La soddisfazione più grande è che la società abbia deciso di far diventare inno la mia canzone. Ho scritto ad Aurelio e l’ho ringraziato".





A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Nino D'Angelo, cantautore: "Mi sono trovato da essere il secondo a cantare ad essere il decimo, perché non volevano subito spendersi questa cosa dell’inno. È stato bellissimo perché hanno preferito far tornare la squadra e poi farmi cantare il mio pezzo, è stato magnifico. Mi commuovo a parlarne. Questo Napoli è amato anche da chi non è tifoso del Napoli.

Abbraccio di Spalletti? In quel momento non capivo più niente, ero troppo emozionato. Quando sono arrivati, siamo andati verso la Curva B e poi verso la Curva A, io ho perso le cuffie, Osimhen stava sotto il mio braccio, me l’ha raccolta e me l’ha rimesse. Comm’è bell Osimhen. È di una naturalezza da fare invidia. La soddisfazione più grande è che la società abbia deciso di far diventare inno la mia canzone. Ho scritto ad Aurelio e l’ho ringraziato.

Quagliarella? Una bravissima persona, un ragazzo per bene, meritava l’applauso del Maradona, è stato del Napoli, è napoletano ed è una brava persona".