Nocerino: "Uno come Insigne non può arrivare in scadenza. In America? Forte scelta di vita"

Antonio Nocerino, allenatore dell’Under 15 dell’Orlando City, ha rilasciato un’intervista a ‘Radio Goal’, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Paragonare il calcio europeo con quello americano è impossibile, forse questo potrà accadere tra 10 anni. Al di là delle scelte che uno fa in base dove vuol giocare, per giocare in Nord America è anche una scelta forte di vita. Io mentalmente non riuscivo a sopportare più il calcio che vivevo e ho deciso di venire con la mia famiglia in America. E’ una scelta importante e condivisa da parte della famiglia. Quando bisogna fare i bagagli e partire ci vuole anche un po’ di coraggio.

E’ giusto che un giocatore come Insigne sia in scadenza di contratto? Credo di no, non si può arrivare agli ultimi sei mesi per decidere il contratto col capitano e il simbolo della squadra. Un giocatore come lui non può arrivare in scadenza. Al di là del contratto, che è importante, farei fatica nei suoi panni a spostarmi. La cosa più logica era non arrivare a questo momento”.