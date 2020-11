Novellino pazzo di Fabiàn: "Vede prima la giocata, con lui la Spagna si trasforma"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian? A me piace tantissimo, l'abbiamo visto anche con la Spagna, quando è entrato lui la squadra si è trasformata. E' un giocatore che vede prima la giocata, non ha paura, va a prendere la palla e punta l'uomo. E' uno dei giocatori più importanti del campionato italiano".