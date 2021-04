Novellino racconta: "Quella volta che andai a parlare con i professori di Gattuso"

Walter Novellino, doppio ex di Napoli e Sampdoria, ha parlato di Rino Gattuso nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io ero al Perugia quando arrivò Gattuso. Siccome c'era Gaucci appena arrivato che ci teneva in modo particolare al settore giovanile, ci raccomandava di controllare come andassero i ragazzi a scuola. Io una volta andai a parlare con i professori di Rino e mi dicevano che era un ragazzo determinato, che si vedeva che volesse arrivare".